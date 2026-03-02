ಇರಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿಗರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಘನಘೋರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ನಾಯಕ ಎಂದೇ ಹಲವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದವರು ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ

ಇರಾನಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು "ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ", "ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು" ಮತ್ತು "ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. "ನಾನು ಅಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಿರುಚಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಲಾಸ್​ ಏಂಜಲೀಸ್​ ನಿವಾಸಿ ಶೆರ್ವಿನ್ ಖೋರಾಮಿಯನ್ ಇರಾನಿನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಇರಾನಿಗರು

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಗ್ರೇಟರ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ರದೇಶವು ಇರಾನಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಇದು ಇರಾನಿನ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಪಾರುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ: ದುಬೈ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ Bigg Boss Drone Pratap
Related image2
Pahalgam​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಸತ್ತಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ: ನಟ ಪ್ರಥಮ್​ ಕಿಡಿ

ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

"ಇರಾನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅರಿಯಾನಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ದೇವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ದೇವರು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ... ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಿಲ್‌ಶೈರ್ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇರಾನಿನ ಧ್ವಜಗಳು ಬೀದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. "ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾವು 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬಾತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಖುಷಿಯ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಧನ್ಯವಾದ ಟ್ರಂಪ್" ಬ್ಯಾನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಇರಾನಿನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.