ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ರಷ್ಯಾ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
bne ಇಂಟೆಲ್ಲಿನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ) ರಷ್ಯಾ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($35 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 300,000 ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 200,000 ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ದೇಶ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವು 2002 ರ ನಂತರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಷ್ಯಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (74.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?
ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ. 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರಷ್ಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯು GDP ಯ 2.6% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 3.4% ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ US ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಆದಾಯವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಈಗ ಕೇವಲ 20% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,000 ಮೀರಿದಾಗ ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು:
ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಸಲು $809 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹67 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗೆ ಏರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $300 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ (2,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). 2014 ರಿಂದ, ಅದು ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕು. ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಟ್ (ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ) ಅನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಯು ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 40% ರಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.