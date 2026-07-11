ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಶರಣಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಢಾಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ(Former Prime Minister Sheikh Hasina) ಅವರು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಶರಣಾಗಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸೋಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಢಾಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿ 'ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ'ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಢಾಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಹಸೀನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಂಥದ್ದೇ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ವಾಪಸಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಒಂದು ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.