ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ನಗದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.20): ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಮೂರು ಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಸುಮಾರು $250,000 ಅಂದರೆ 2.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಲಾಸ್ಕಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗವು ಮೂರು ಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ರಷ್ಯನ್ನರು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೂಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು, ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು "ಉತ್ಪಾದಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಆದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸೋಮವಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೈವ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತಾ ಭರವಸೆಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಾನು "ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.