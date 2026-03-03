ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ (PoGB) ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ನೇರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್', 'ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಡಾನ್ಯೋರ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಕೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಗಲಭೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಗಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UNDP) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಕಾರ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP) ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಸ್ಕಾರ್ಡುವಿನಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಅರೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದೆ.
ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಈ ಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ಗಿಲ್ಗಿಟ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಲ್ಮಾ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮನ್ಜರ್ ಶಿಗ್ರಿ, ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ಕಾರ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೇನೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ನೇರ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಈ ಗಲಭೆಯ ನಡುವೆ, ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದವು. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನೇರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸೇನಾ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಡಾನ್ಯೋರ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಘೋಷಣೆಗಳ ಧಾಟಿಯು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಆಳವಾದ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಕೆಲವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೇನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವು.
ಇನ್ನೂ ಬಿಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
