ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲಾ ರೊಮಾನಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ: ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತನಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಆಸ್ಟಿನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಜೆಟ್
ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲಾ ರೊಮಾನಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. N318JK ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಲ್ಫ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G200 ವಿಮಾನ ಲಾ ರೊಮಾನಾದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಆಸ್ಟಿನ್ಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು.
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮುನ್ನವೇ ವಿಮಾನದ ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೈಲಟ್ ಅವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಮಾನ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತಾ? ಪೈಲಟ್ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.