ಲಾ ಪಾಜ್: ಬೊಲಿವಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಾ ಪಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಕ್ಯೂಲಸ್ ಸಿ-130 ಎನ್ನುವ ವಿಮಾನವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದ ಬೊಲಿವಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಸಾಂತ್ ಕ್ರೂಜ್ನಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ ಆಲ್ಟೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.
12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ
ಇದರಿಂದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಆಗ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು, ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಕಾರುಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜನರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಳಿದುಳಿದ ನೋಟು ಹೆಕ್ಕಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆದಿದೆ.