ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ' ನಡೆಯಿತು. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 18 ದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಾನವಕುಲದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಡಲ್ಲಾಸ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ CUTEX ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ'ವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾವಿರಾರು ಕಂಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ
ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 18 ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲದ ಆಸ್ತಿ
ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು "ಧರ್ಮದ (ನೀತಿಯ) ಶಾಶ್ವತ ಧ್ವನಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. "ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಸಂದೇಶ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವಿಶೇಷ “ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ”ಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. "ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ - ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕರುಣೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನೆಲೆಸಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಆಶೀರ್ವಚನ
ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು.
"ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು" (ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ).
"ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್."