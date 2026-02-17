ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆನೆಟರ್ ಫೈಸಲ್ ರಜಾ ಅಬಿದಿ ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೆನೆಟರ್ ಫೈಸಲ್ ರಜಾ ಅಬಿದಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೆನೆಟರ್ ಫೈಸಲ್ ರಜಾ ಅಬಿದಿ ಅವರು ಜಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂತರ, ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಯ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮಾತ್ರವೇ ಹೀಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆಗಲಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆತ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. 2026 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ." ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಫ್ಆರ್ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಸಲ್ ರಜಾ ಅಬಿದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದರ ನಡುವೆ, ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು... ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ IMF ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 2021 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗೋಧಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆನೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
"ಆತ ಯಾವ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..." ಎಂದು ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳಗೆ ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ಮೊದಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಸಲ್ ರಜಾ ಅಬಿದಿ ಅವರನ್ನು 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಲಾಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಂಡರ್ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 26, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು IMF ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ.