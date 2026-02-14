ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಾಕ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ 'ನಾಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೊಲಂಬೊ (ಫೆ.14): ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಘಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆಡಬೇಕು
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಘಾ, "ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಘಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಬರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. "ಬಾಬರ್ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯೂ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಸ್ಮಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ
ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಘಾ ಅವರು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಸಮಾನರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಭಾರತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕು
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. " ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಳೆ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಘಾ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.