ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ 'ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್' ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಭಾನುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾವು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಬದ್ಧತೆ"ಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಬದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. 1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಇದಾಗಿತ್ತು.

Related Articles

ಆದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮೈನ್‌ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು.

ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲ ಸಾಗಾಟವಾಗುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬದಲಾಗಿ, ಇರಾನ್‌ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಾದಿಸಿದರು.

'ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಒಂದೇ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 21 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರ

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರಾನ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಹತರಾಗಿದ್ದರು.

ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇರಾನ್‌ನ 70 ಸದಸ್ಯರ ಬೃಹತ್ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಕೂಡ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು, ಎರಡು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ, ಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ' ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನೇವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿ IRIB ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗದ ಭರವಸೆಯು 'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ' ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೆರಿಕ ಗಲ್ಫ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತೈಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

'ನಾವು ಆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಭಯಗೊಂಡಿವೆ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಜಿಪುಣತನ ತೋರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂప్ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇರಾನ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಘಾಲಿಬಾಫ್, ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

'ಅಮೆರಿಕನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾನ್ಸ್, 'ಇರಾನ್ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದ ಗಾತ್ರ, ಹಿರಿತನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ತ್ರಿತಾ ಪಾರ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್, ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 18 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ದಾಟಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಶನಿವಾರ ದೂರದರ್ಶನದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಲೆಬನಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ "തലಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ" ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಬದಲಿಗೆ ಬೈರುತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು "ಪುಡಿಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ" ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್, ತಾನು ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, 30 ವರ್ಷದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ, ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳು "ಕೇವಲ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ)