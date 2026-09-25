ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿರಿಂಜ್ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯವೂ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ವಾರ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗಳ ಮರು ಬಳಕೆ, ಕಳಪೆ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೊರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಪಿಆರ್ ವರದಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೇಡಿಯೋ (NPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವುದು ಧೃಡಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೋಪವೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಂಜ್ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಷಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ (IV) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ
ಈ ಭೀಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಪವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ದಿನದೂಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ (ART) ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಪದೇ ಪದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಕಳಂಕದ ಭಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಕಠಿಣ ತನಿಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ
ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಎಸಗಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಲೋಪವನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.