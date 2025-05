International 0 Min read

ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮರುಜಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಮೊರೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೇನು?

A view of the Baglihar Hydroelectric Power Project built on the Chenab River