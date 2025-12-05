ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ. 2025ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೇರಿಕಾ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್-7 ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ. 05): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು 90 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (USD) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕುವೈತ್ನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ದಿನಾರ್ಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯ
ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್-7 ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಸುಭದ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಸಿವೆ.
ಕುವೈತಿ ದಿನಾರ್ (Kuwaiti Dinar): ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಕರೆನ್ಸಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.26 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 293 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿದೆ.
ಬಹ್ರೇನ್ ದಿನಾರ್ (Bahraini Dinar): ಈ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ 2.65 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ 238 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.
ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ (Omani Rial): ಒಮನ್ ದೇಶದ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಮೂರನೇ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು 2.60 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 234 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಲಿಷ್ಠರು
4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವಾದ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 1.41 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 127 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ (ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್) ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ಗೆ 1.34 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 120.21 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೌಂಡ್ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಾಲರ್ (Cayman Islands Dollar): ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1.20 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ 107.86 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (Tax Havens) ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (Swiss Franc): ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1.25 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 112.11 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಕುಸಿತವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.