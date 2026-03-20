ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಮಾ ದುವಾಜಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು Tumblr ಮತ್ತು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುವಾಜಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2013ರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'N-word' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ದುವಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಜನಾಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪರವಾದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದುವಾಜಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ 20ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆಯೋ, ಆ ಖಾತೆಗಳು ಈಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
2025ರ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ದಾನಿ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ದುವಾಜಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ 'ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ'ಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ನಗರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಮ್ದಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ದುವಾಜಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023ರ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂವಹನವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.