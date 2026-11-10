ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಎಐ ಚಿಪ್ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ತನಿಖೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಸುತ್ತ ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ₹62,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 162.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 154.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಾದ ಭಾರಿ ತಡೆಯೇ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಷೇರುಗಳ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಸೋಮವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು, ಆನಂತರ ಶೇ. 5.5 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಮನಗೊಂಡವು.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಳಿವು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಜತೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿಯ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಪ್ರಕರಣದ ಕಾವು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ, ಉಂಟಾದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೊತೆ 63 ವರ್ಷದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ‘ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್’ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ವರದಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದವು.
ಚೀನಾಗೆ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ತನಿಖೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಿಪ್ಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ಸನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಂದಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲುಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವಿವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಭಾಗವು ಶೇ. 117 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 89 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೂ-ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತನಿಖೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯು ತನಿಖೆಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.