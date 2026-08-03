ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಅಂಡೋರಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ, ಮೊನಾಕೊ ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಮೂಹ ನಾಯಕತ್ವ, ರಾಜಮನೆತನ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಲ್ಲ... ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲ... ಆದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತ!
ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಮೂಹ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮೂಹ ನಾಯಕತ್ವ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ: ಪೋಪ್ರ ಆಡಳಿತ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೋಪ್ ಅವರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಡೋರಾ: ಇಬ್ಬರು ಸಹ-ರಾಜಕುಮಾರರ ಆಡಳಿತ..!
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡೋರಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ-ರಾಜಕುಮಾರರು (Co-Princes) ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE): ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾದರಿ!
ಯುಎಇ ಏಳು ಎಮಿರೇಟ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಮಿರೇಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಡಳಿತವಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ: ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ!
ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಯಕನ ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೀಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊನಾಕೊ: ರಾಜಮನೆತನದ ನೇತೃತ್ವ!
ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬಲ..!
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅನುಭವವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಡಳಿತ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕವೂ ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.