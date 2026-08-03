FOX 13 Memphis ವಾಹಿನಿಯ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿಲ್ಲನ್ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಪರ ನಿಂತು, ಬೆಳಗಿನ ಪಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು.
ಲೈವ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಣ!
ಟೆನ್ನೆಸ್ಸಿಯ FOX 13 Memphis ವಾಹಿನಿಯ Good Morning Memphis ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿಲ್ಲನ್ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ವರದಿಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಲ್ಲನ್ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆಯಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಯಿತು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ; ಟೀಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ..!
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, "ಬೆಳಗಿನ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಹಲವರು ಆಂಕರ್ ಪರ ನಿಂತರು.
'ಅವಳು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.!
ಡಿಲ್ಲನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಹಲವರು "ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ..!
ಕೆಲವರು ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. "ನಿರೂಪಕಿಯ ಆಯಾಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು!
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಡಿಲ್ಲನ್ ಅವರ ಸಹ ನಿರೂಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದರು. ಡಿಲ್ಲನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ವಿವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಬೆಳಗಿನ ಪಾಳಿಗಳ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ-ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅನೇಕರು "ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದ ಆಯಾಸ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು; ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.