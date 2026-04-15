ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್' ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹390 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳಿರಲಿ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿರಲಿ, ಸೋನು ಗೌಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸೋನು, ಈಗ ಹಣ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್'.
ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಗೌಡ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯೂಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್' (ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೋನು ಗೌಡ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ 150 ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗಳ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 390 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು! ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಗಳತ್ತ ಸೋನು ಸಂಪಾದನೆ?
ಸೋನು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 139 ಮಂದಿ ಸೋನು ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscribe) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು 54,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸೋನುಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಪ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋನು:
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸೋನು ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಿಸ್ ಯು ಮುದ್ದು, ಮುಂದೆ ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ ನೀನೇ ಸಿಗು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೋನು ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 'ನಿಮ್ಮ ಅಳುವಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.