How Much Does a NASA Space Suit Weigh: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದುವೇ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರು, ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾದದ್ದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ( Space suit price in Rupees ). ಇದರ ಬೆಲೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ನಾಸಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಬೆಲೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಟ್ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯ, ಶಾಖ, ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಬೆಲೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನಾಸಾ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ?
ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು 16 ಪದರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪದರವು ಒತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗಿವೆ?
ನಾಸಾ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ, ಸುಧಾರಿತ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 8,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾಸಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.