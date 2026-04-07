ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' ಚಂದ್ರಯಾನದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 57 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ, ಚಂದ್ರನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.7): ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ 'ಓರಿಯನ್' ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನಿಂದ ಅವರು 'ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ'ವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕಂಡ ಈ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 57 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ (ರಾತ್ರಿ 8:35 ರಿಂದ 9:32 ರವರೆಗೆ EDT) ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾದಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಕಪ್ಪು ಗೋಳದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ," ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದ (ಕರೋನಾ) ಕಿರೀಟದಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುವುದನ್ನು (levitation) ಗಮನಿಸಲು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಈ ಧೂಳಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ-ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಗಳು (ಚಿಕ್ಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು) ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಇತರ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರ್-ಗ್ರಹಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ 'ರಾಶಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು' (Zodiacal light) ಕೂಡ ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'C/2026 A1 (MAPS)' ಎಂಬ ಧೂಮಕೇತು, ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಚಂದ್ರನ ಮರೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು. ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.