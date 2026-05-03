ಇರಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ 'ಅತಿರೇಕ' ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಾಳಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಲವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಪ್ಪಂದದ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅಂತಿಮ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಹಾದಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.