ಲಂಡನ್‌ನ ವೆಂಬ್ಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಜಗಿದು ಉಗುಳಿದ ಕಲೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಶುಚಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರ ವಿದೇಶಿ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಹেম্ব್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಜಗಿದು ಉಗುಳಿದ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬ್ರೂಕ್ ಡೇವಿಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಜಗಿದು ಉಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ವೆಂಬ್ಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಣುವ ಗುಟ್ಕಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಬೀದಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲುವು.

ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ 'ಇದು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗುಳುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ

ಸ್ವಂತ ದೇಶವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಾನ್ ನಿಷೇಧವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ವಲಸಿಗ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

View post on Instagram