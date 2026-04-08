ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಭೀಕರ ದಾಳಿ, 1500 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೀಗ ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ (ಏ.08) ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನವಿರಾಮದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೆಡೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೀಗ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೈರತ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ನಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1500 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

100 ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಉಗ್ರ ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಬಳಿಕ ಸತತವಾಗಿ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾದ 100 ಕಮಾಂಡರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

1982ರ ಬಳಿಕ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ

1982ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬೆನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರತ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಇದೀಗ ನಡೆಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡದೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇರಾನ್ ಕೆರಳಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
'56 ಇಂಚಿನ ಎದೆ ಈಗ ಕುಗ್ಗಿದೆ': ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್!
Related image2
Breaking ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್?

ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬೆನಾನ್ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಗಮನವನ್ನು ಲೆಬೆನಾನ್ ಹೆಝ್‌ಬೊಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.