ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸೌಜನ್ಯದ ಹಸ್ತಲಾಘವವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸೌಜನ್ಯದ ಹಸ್ತಲಾಘವವು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ಇದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರ ಸಮಾಗಮ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಢಾಕಾ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿ, ಹಸ್ತಲಾಘವ

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ನಾವು: ಚೀನಾ!
Related image2
2026ರ ಭಯಾಕನ ಭವಿಷ್ಯ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ

ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾನೇ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್

ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. 'ಮೇ 2025 ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ' ಎಂದು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಖಡಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಇದು ಕೇವಲ ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಜನ್ಯಯುತ ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾತುಕತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಕ್ಷೇಪ

ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಶೋಕಾಚರಣೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.