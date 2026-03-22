ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಡಿಸಲೈನೇಶನ್ (ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ) ಘಟಕಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀರು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ 'ಶತ್ರು' ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಡಿಸಲೈನೇಶನ್ ಘಟಕಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ, 'ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಅವರ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ!' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಲೈನೇಶನ್ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನವೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.