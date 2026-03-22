ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅರಾದ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋನಾ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 'ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಭಾನುವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಅರಾದ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಯಾಯಿರ್ ಮಾಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಇದು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ' ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, 'ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅರಾದ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋನಾ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ. ಶುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈಗ ಅರಾದ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. — ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ (@naftalibennett) ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾಯಿರ್ ಲಪಿಡ್ ಕೂಡ, 'ಈ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಜನರೊಂದಿಗಿದೆ. ಡಿಮೋನಾ ಮತ್ತು ಅರಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಡಿಮೋನಾ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. (ANI)
