ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಜ.13): ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 12 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರೆ, ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಕಳೆದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಹು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ಯೆಗಳು ಜನವರಿ 8 ಮತ್ತು 9 ರ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಮಂಗಳವಾರ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಂಚ ತಡೆ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಭವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರುತ್ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನವು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ
ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (FIEO) ಸಿಇಒ ಅಜಯ್ ಸಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಚಾಬಹಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಾಬಹಾರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು 2024 ರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು $120 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.