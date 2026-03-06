ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕತಾರ್ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕತಾರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬಹ್ರೇನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಇರಾನ್
ದೋಹಾ:ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಕತಾರ್ ಅಮಿರಿ ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕತಾರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕತಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕತಾರ್ ದೇಶವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಏಕೀಕೃತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ (GCC) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ಸಮುದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಕತಾರ್ ಅಮಿರಿ ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕತಾರ್ ದೇಶವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು GCC ರಾಜ್ಯಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗೌರವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಅಮಿರಿ ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕತಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕತಾರ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಹ್ರೈನ್ ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 1 ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಗೂ 2 ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಹ್ರೇನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಏಳು ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.