ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಫೈನರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದು 'ಕೈಗೆಟುಕದ ನಕ್ಷತ್ರ'ವಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾನ್ ಫೈನರ್ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಮೀರಿದ್ದು, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೈನರ್, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಆ ಅವಕಾಶ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಫೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಫೈನರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರೆಗಿನ ವಾದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, 'ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲ್ಲ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ (regime change) ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೈನರ್, ಕೇವಲ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿದರ್ಶನವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ವಾಯುದಾಳಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದ ಅವರು, ಭೂಸೇನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, 'ಭೂಸೇನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ' ಎಂದು ಫೈನರ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
'ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ'ದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಒಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನಾಯಕರು 'sunk cost fallacy' ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫೈನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದನ್ನು 'ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು' ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 'ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಸೋಲುವುದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು' ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ,' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇರಾನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಣಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಶ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸವಾಲುಗಳು
'ಮಿಸೈಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'ದ ಗಣಿತ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಫೈನರ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೊನೆಗೆ 'ಮಿಸೈಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'ದ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. 'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ಇರಾನ್ ಗುರಿ: ಸೋಲದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಗೆಲುವು
ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಪಾಯಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಫೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಿತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. 'ಮುಂದಿನ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು' ಎಂದು ಫೈನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
