ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಖಾಬಿ ಲ್ಯಾಮ್, ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ AI ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡದೇ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಷ್ಟವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೊನ್ನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಸೇರಿದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಸಮನೆ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​, ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಇಟಲಿಯ ಖಾಬಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ಬರು. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇದಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ಖಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಅದೃಷ್ಟ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ, ಖಾಬಿ ಅವರು, 10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು.

ಟಿಕ್​ಟಾಕರ್​

ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೋವಿಡ್​ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ, ಖಾಬಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತರ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದದ್ದು ಟಿಕ್​ ಟಾಕ್​. ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವರು ಅವರು, ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತೇ ಆಡದೇ ಕೇವಲ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಖಾಬಿ ಲೇಮ್‌ 750,000 ಡಾಲರ್‌ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನೂ ಆದರು.

ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಲೇನಿಯರ್​

ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡದೇ, 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಖಾಬಿ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಸಹ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಖಾಬಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಅವರು, AI ಆಧರಿತ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್​ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Related image2
Mobile history ಕ್ಲಿಯರ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸೇವ್​ ಆಗಿರತ್ತೆ: ಪರ್ಮನೆಂಟ್​ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಏನಿದು ಡೀಲ್​?

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್​ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ! ಇದು ಕೇಳಿದರೇನೇ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಖಾಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಖಾಬಿ ಲ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫೇಸ್ ಐಡಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, AI ಬಳಸಿ ಖಾಬಿ ಲ್ಯಾಮ್‌ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಖಾಬಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.