ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ನ ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಬ್ಬಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಲೀಟ್​ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್​ ಆಗಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ

ಹೌದು. ನೀವು Mobile history clear ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾರದ್ದೋ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಯಾವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪಾ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್​ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್​ ಮೆಥಡ್​.

ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

* ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್​ಗೆ ಹೋಗಿ.

* ಬಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

* ಮ್ಯಾನೇಜ್​ ಯುವರ್​ ಅಕೌಂಟ್​ (Manage your account) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

* ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್​ ಪ್ರೈವಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

* ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

* ಕೆಳಗೆ ಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್​ ಎಂದು ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

* ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ, ಒಂದು ದಿನ, Always, custom range ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

* Always ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಲೀಟ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. Custom Range ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನದ್ದು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಡೇಟ್​ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

* ಬಳಿಕ Next ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ.

* Delete ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ.