ಮದುವೆ ಬೇಡ, ಮಗು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು?
ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಡೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ (Nithya Menen) ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ!
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್?
ಪ್ರಸ್ತುತ 38ರ ಹರೆಯದ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಲವತ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. "ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯಾ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ 'ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್' ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ "ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಸರಿಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಾ, "ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮಗು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಗು ಬೇಕು ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಜೀವನ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ," ಎಂದು ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವೇ?
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ಕಾದಲಿಕ್ಕಾ ನೆರಮಿಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಐವಿಎಫ್ (IVF) ಮೂಲಕ ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂದು ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏಕಾಂಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ 'ನಿತ್ಯಾ'!
ಬಹಳಷ್ಟು ನಟಿಯರು ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪರಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ. ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇವರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ 'ಸಿಂಗಲ್' ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ "ನಿತ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್" ಎಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಒಬ್ಬ 'ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಲೇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದು, ನಿರ್ಧಾರವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುವ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?