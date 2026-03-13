ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸವಾನಿ ಸಹೋದರರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವೀಸಾ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 'ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್' ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವಂಚನೆ, H-1B ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಇವರು ಒಟ್ಟು 835 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಂಚನೆ, ವೀಸಾ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸವಾನಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸವಾನಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಪಕ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಫೆಡರಲ್ ಜ್ಯೂರಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸವಾನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 420 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಅರುಣ್ ಸವಾನಿಗೆ 415 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 835 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಹಚರರಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಓಲಾ ರಾಡೋಮಿಯಾಕ್ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಹೋದರರು
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ನೇಮಕವಾದ ನಂತರ, ಸವಾನಿ ಸಹೋದರರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದವು.
‘ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್’ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾಲ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಸವಾನಿ (60) ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸವಾನಿ (58) ಅವರು “ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಂಚನೆ, ವೀಸಾ ವಂಚನೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸವಾನಿ ಸಹೋದರರು ಮೂಲತಃ ದಂತವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ವಂಚನೆ. ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಅವರು ನಾಮಧೇಯ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಮೋಸದ ಮೆಡಿಕೈಡ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ , ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಂತವೈದ್ಯರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುರುಪಯೋಗ
ಸವಾನಿ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೆಂದರೆ H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುರುಪಯೋಗ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತ್ತು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ
ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಲವು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಹೋದರರು ಸುಮಾರು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ, ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅನುಮೋದಿಸದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಬಳಕೆ
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. “ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದಂತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಸವಾನಿ, ಅಮೆನ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್, ಸುನಿಲ್ ಫಿಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಸುಸಾನ್ ಮಾಲ್ಪಾರ್ಟಿಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸವಾನಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸವಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆಕೋರರ ಪಿತೂರಿ, ವೀಸಾ ವಂಚನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಂಚನೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಇವರ ಅಂತಿಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 8 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 9, 2026 ರಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.