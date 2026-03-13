- Home
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಲಾ ₹42,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸೋಲು ಕಂಡ ಗಲ್ಫ್
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ (UAE) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪೆಟ್ಟು
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ₹42,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯುಎಇ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹42,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಂತರ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ 1.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಇಂಧನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹1.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹37,800 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಕಂಪನಿ 'ಅರಾಮ್ಕೊ' (Aramco) ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಧನ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂಧನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹37,800 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕತಾರ್ ₹4,200 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಧನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹84,000 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಧನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಈ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ 12 ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿ
ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ 12 ನಾಗರಿಕರು, ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ 8, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ 59 ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹21,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ₹16,800 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು?
ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ 'ಪೆಂಟಗನ್' ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ₹92,400 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು 40 ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
