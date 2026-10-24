ಪಾಂಡಾಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರೈಕೆದಾರರ ವಿಗ್ ಹಾರಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡಾ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ನಗಲೇಬೇಕು. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ವಿಗ್ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ಪಾಂಡಾ! ಈ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ನಗು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಪಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೈಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪಾಂಡಾಗೆ ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೈಕೆದಾರರ ವಿಗ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾಂಡಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಗ್ ಹಾರಿದ್ದೇ ತಡ, ಪಾಂಡಾದ ಮೋಜಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರರು ಪಾಂಡಾಗೆ ನೃತ್ಯದ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ವಿಗ್ ತಲೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಂಡಾ ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವರ್ತನೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಪಾಂಡಾ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಅದರ ಮುಖಭಾವ ಹಾಗೂ ಮೋಜಿನ ಚಲನೆಗಳು ವಿಡಿಯೊದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಆರೈಕೆದಾರರ ವಿಗ್ ಹಾರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡಾಗೂ ನಗು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಂಡಾದ ಮುದ್ದಾದ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಂಡಾಗಳು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟ, ಆಟವಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನವಲನಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹಗುರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ!
ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಂಜಾಟದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಟ, ಅವುಗಳ ಸಹಜ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡಾಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರೈಕೆದಾರರ ವಿಗ್ ಹಾರಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಂಡಾದ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು (tv1indialive) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು