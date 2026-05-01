'ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್' ಎಂಬುದು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ನೇಚರಿಸಂ' ಮತ್ತು 'ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ'ಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ. 'ಬೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು 'ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್' ಅಥವಾ 'ನ್ಯೂಡ್ ಕ್ರೂಸ್' (Nude Cruise). ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯತೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರಯಾನವು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 'ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್'? ಇದು ಅಶ್ಲೀಲವೇ?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಕರ (Adult Only) ಅಸಭ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ನೇಚರಿಸಂ' (Naturism) ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಒಂದು ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 'ಬೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿಸ್' (Bare Necessities) ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ (AANR) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ನೂಡ್ ಬೋಟ್': ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮುದ್ರಯಾನವೆಂದರೆ 'ಬಿಗ್ ನೂಡ್ ಬೋಟ್' (Big Nude Boat). ಇದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 11 ದಿನಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಂತಹ ಸುಂದರ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ಪಾ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು, ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಐಚ್ಛಿಕ (Clothing Optional) ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ನೇಚರಿಸ್ಟ್ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 'ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ' (Body Positivity). ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು!
ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ:
ಟವೆಲ್ ನಿಯಮ: ನೀವು ಹಡಗಿನ ಯಾವುದೇ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು: ಹಡಗು ಯಾವುದಾದರೂ ಬಂದರಿಗೆ ಅಥವಾ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಡಗಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರಲೇಬೇಕು.
ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು: ಹಡಗಿನ ಬಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಔಪಚಾರಿಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಿಷೇಧ: ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ.
ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಉಡುಪುಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ಅಗ್ಗವೇನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $2,000 (ಅಂದಾಜು 1.86 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ $33,155 (ಅಂದಾಜು 30.95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಗ್ನ ಕ್ರೂಸ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.