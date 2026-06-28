Japan Earthquake: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.&nbsp;

ಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆಯು 6.1 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಯಾವುದೇ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಫೂನ್ (ಚಂಡಮಾರುತ) ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತದ (Mudslide) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

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ಜಪಾನಿನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:25ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇವಾಟೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (25 ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನವು ಅಯೋಮೋರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂಕಂಪಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಭಾರಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 920 ದಾಟಿದ್ದು, 3,360ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಜಪಾನ್ ಸದಾ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುವ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರವಷ್ಟೇ 7.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಫೂಜಿ ಸಮೀಪದ ಯಮನಾಶಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೋಕಿಯೊದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ

7.5 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 24, ವೆನೆಜುವೆಲಾ (ಯುಮಾರೆ ಸಮೀಪ).
7.2 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 24, ವೆನೆಜುವೆಲಾ (ಯುಮಾರೆ - ಇದು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್‌ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು).
6.9 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 24, ಜಪಾನ್ (ಕುಜಿ ಸಮೀಪ).
6.5 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 26, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ (ಸರಂಗನಿ ಸಮೀಪ).
6.1 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 28, ಜಪಾನ್ (ಇವಾಟೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿ).
5.6 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 24, ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ (ರೆಡ್‌ವುಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಳಿ).
5.7 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 26, ಜಪಾನ್ (ಯಮನಾಶಿ/ಓಮುನಾ ಪ್ರದೇಶ).
5.2 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 26, ನಿಕರಾಗುವಾ (ವಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಬಳಿ).
5.2 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 26, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಬರ್ಖಾನ್ ಪ್ರದೇಶ).
5.4 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 27, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಬರ್ಖಾನ್ ಬಳಿ).
5.1 ತೀವ್ರತೆ — ಜೂನ್ 26, ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ದ್ವೀಪಗಳು).

ಭಾರತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯು 6.2 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ.