ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂಕುಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಕಂಪನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕಾಬೂಲ್/ಹೊಸದೆಹಲಿ (ಜೂ.27): ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂಕುಶ್ (Hindu Kush) ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ 6.2 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂಕಂಪನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ (IST) ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:04 ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ 'ಕಲಾಫ್ಗನ್' (Kalafgan) ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ (Deep-focus) ಈ ಕಂಪನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ತಜಕಿಸ್ತಾನ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕ, ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಜನ
ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉತ್ತರದ ಸ್ವಾತ್ (Swat) ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ಶಾಕ್ಗಳ (ಮರುಕಂಪನ) ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು," ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಆಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭೂಕಂಪ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭೂಕಂಪಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 27) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:38 ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಾ (Chamba) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 5 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಿಂದ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 22 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿತ್ತು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಯುರೋಪಿಯನ್-ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಲ್ಮಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ (EMSC) ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಂಪನ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ 8:36 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ 5.5 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ (Balochistan) ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭೂಮಿಯ 40 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಇಎಮ್ಎಸ್ಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.