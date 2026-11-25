ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. 2026ರ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 675 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.25): ಚಿನ್ನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 675 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿವ್ವಳವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರೀದಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದೇ? ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.
9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 675 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ
ಮರ್ಚೆಂಟ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (WGC) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 675 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿವ್ವಳವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ 321 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2024ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಖರೀದಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,417 ಡಾಲರ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು 3,538 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್, ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರು
2026ರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್: 123 ಟನ್
ಚೀನಾ: 103 ಟನ್
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್: 57 ಟನ್
ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್: ಸುಮಾರು 44 ಟನ್
2022ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಚೀನಾ 24 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಚೀನಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುರಿತು WGC ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023ರ ಬಳಿಕ ಇದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಸತತ 24 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 2,435 ಟನ್ಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ಶೇ.8.1ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ LBMA Gold Price PM ಶೇ.6.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಂಡೆಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 28ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ETFಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 100.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಿವ್ವಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ETF ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿ ಚಿನ್ನದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖರೀದಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ತಳಹದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಡಾಲರ್ನ ಬಲ, ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚಕವನ್ನು ಖಚಿತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.