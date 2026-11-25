ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ. ಇಂದಿನ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರಟ್: 11,420 ರೂ. (295 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
24 ಕ್ಯಾರಟ್: 12,458 ರೂ. (322 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
22 ಕ್ಯಾರಟ್: 1,14,200 ರೂ. (2950 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
24 ಕ್ಯಾರಟ್: 1,24,580 ರೂ. (3220 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
22 ಕ್ಯಾರಟ್: 11,42,000 ರೂ. (29,500 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
24 ಕ್ಯಾರಟ್: 12,45,800 ರೂ. (32,200 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
1 ಗ್ರಾಂ: 11,420 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,14,200 ರೂ
100 ಗ್ರಾಂ: 11,42,000 ರೂ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,650 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 16,500 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,65,000 ರೂಪಾಯಿ
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