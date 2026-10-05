ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಳಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿಢೀರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವು 28,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಲಂಡನ್(ಅ.5): ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ (British Airways) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ (Ireland) ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಯುಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಫ್ಲೈಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Flight-tracking) ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ 'BA295' ವಿಮಾನವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕೋಡ್ ಆದ 'ಸ್ಕ್ವಾಕ್ 7700' (Squawk 7700) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
'G-VIIA' ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ 'ಬೋಯಿಂಗ್ 777-200ಇಆರ್' (Boeing 777-200ER) ವಿಮಾನವು ಲಂಡನ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ (Heathrow Airport) ಟರ್ಮಿನಲ್ 5 ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಾಗೋದ ಓ'ಹೇರ್ (Chicago O'Hare) ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪಯಣವು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 37,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಡವಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು 9,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕಾಗೋ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದು, ಲಂಡನ್ಗೆ ವಾಪಸ್
ಈ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಇಳಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಚಿಕಾಗೋ ಕಡೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಲಂಡನ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ (Divert) ಎಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನೆಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು '7700' ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್?
ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ '7700' ಎನ್ನುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ' (General Emergency) ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
- ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 7700 ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಈ ಕೋಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳ (ATC) ರಾಡಾರ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.