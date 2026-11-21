ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರವನ್ನು ‘ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1886ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳಿಗೆ-ಪತನದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಹಲವು ನಗರಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ.
ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ.
‘ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಗರ
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ (Gold Capital of the World) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರವು ವಿಟ್ವಾಟರ್ಸ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿನ್ (Witwatersrand Basin) ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನು ‘ಇಗೋಲಿ’ (eGoli) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಳ’ ಅಥವಾ ‘ಚಿನ್ನದ ನಗರ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.
1886ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1886 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಅನ್ವೇಷಕ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ (George Harrison) ಅವರು ಲಾಂಗ್ಲಾಟೆ ಫಾರ್ಮ್ (Langlaagte Farm) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಗರ
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಣ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಜಗತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲು
1886ರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರವೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.