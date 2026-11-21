ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಸರ (ಪಂಜಾಬ್): ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಇದನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ 'ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಸೆಂಜಾದ ಲೂಸಿಯಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆರು ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆ ಬೂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ರೆಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 1946 ರಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 1,000 ಯುರೋ ಖರ್ಚು
ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್, 1992 ರಲ್ಲಿ ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆಲೆಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಯುರೋಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಮಾನಿ
ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳಿದರು, "ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮೈನೋ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಭೇಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು?" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.