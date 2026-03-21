ಜೆರುಸಲೇಂ (ಮಾ.21): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 22 ದಿನಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರುಸಲೇಂನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 1967ರ ಅರಬ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾದ ನಂತರ ಇದು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈದ್ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಂಜಾನ್ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಜನರು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಸಂಭ್ರಮದ ಬದಲು ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಜೆರುಸಲೇಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಂ ನಗರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಲಿ ಸೆಪಲ್ಚರ್ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 100 ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ 50 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜೆರುಸಲೇಂನ ಹಳೆಯ ನಗರದ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ನೂರಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಈದ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಇ: ಈದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾಕ್: ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈದಿ (ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್: ಉತ್ತರ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಈದ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ: 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯಿಂದ ನಮಾಜ್
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಸ್ಕೋದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಧರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್-ಅಫ್ಘಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಮಾರ್ಚ್ 18/19 ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 23/24 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಾರರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ ವಿಮಾನಗಳು (ಸುಮಾರು 16 ವಿಮಾನಗಳು) ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.