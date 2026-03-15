ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ, ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಕುವೈತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಎಇಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ದಿಢೀರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ 28ರವರೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ರದ್ದು ಮಾಡಿವೆ.
ಕುವೈತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋಣ್ ದಾಳಿ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕುವೈತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ರಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್-ಖರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಫುಜೈರಾ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 826ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರದು, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಇದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 72 ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ) ಹೋಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಏರ್ಲೈನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಒಟ್ಟು 72 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಜೆದ್ದಾಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೆದ್ದಾ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು 12 ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ದೇಶಗಳಿಗೆ 52 ಹೆಚ್ಚುವರಿ (ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ) ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.