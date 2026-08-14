ನಿಮಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಗದೊಂಡಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುತ್ತಿರಿ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವರು ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ, ಆಹಾರ, ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭ
ವಾಲ್ಟರ್ ಕ್ರೊನ್ಕೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೌದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ಗಾರಿದಂ
ಪತ್ರಿಕೋದಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್, ಜಾಹೀರಾತು, ಪಿಆರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧರೆ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ಗಾರಿದಂ ಮುಖ್ಯ ವಿಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಶಿನ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದು, ಎಐ ಟೂಲ್ ಬಳಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ವಿಡಿಯೋಸ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಆಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ(ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್) ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.