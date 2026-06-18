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- ಎಐ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜಿಗಿತ! ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು!
ಎಐ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜಿಗಿತ! ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು!
GSER 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ $152.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರದಿ (GSER) 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜೀನೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿವಾಟೆಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ 152.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಚೂಣಿ
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 15 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಎಐ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ದೇಶದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಹು ಆಯಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾನದಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜಿಎಸ್ಇಆರ್ ವರದಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 5.5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸದೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ತೂಕದ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 10 ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 27.5, ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 17.5, ಎಐ-ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮ ದಶಕದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು 'ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮ ದಶಕ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ
ಬೆಂಗಳೂರು-ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಡವಾಳ-ಸಮರ್ಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ-ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಪಾತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ 10 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2021 ರಿಂದ 2025 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ 15 ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ 30 ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರವು, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ರೊಳಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನೆಗಳು
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಐ ನವೋದ್ಯಮ ನಿಧಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಐ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ನಿಧಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಐ-ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಎಸ್ಇಆರ್ 2026 ವರದಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 40 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನ, ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ 15 ಹಾಗೂ ಎಐ-ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ 15 ರೊಳಗೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 30 ರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಚೂಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಬ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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