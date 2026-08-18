ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ರೂಪ, ಆಸ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ, ನೋಡಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿರುವ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ' ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಜಾತಿ, ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ಆದಾಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹40 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ವರನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ 'ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್' (Role Model) ಎಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (Twitter) ಆರೂಹಿ ರೆಡ್ಡಿ (Aaruhi Reddy) ಎಂಬ ಯುವತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆರೂಹಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಯುವತಿ ತನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:
'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹುಡುಗ ನೋಡಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ, ವಾರ್ಷಿಕ ₹40 ಲಕ್ಷದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆತನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ!
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರ ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ದೇಶವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?'
ಮುಂದುವರಿದು, 'ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹಣ, ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ, ಇಂಥವರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಮಹಾಸಮರ:
ಆರೂಹಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ:
ಹುಡುಗನ ಪರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು:
'ಆ ಹುಡುಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ! ಇಂತಹ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಆತ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾನೆ.'
'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಐಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಡುಗಿಯ ಪರ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು:
'ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಆಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೇವಲ 'ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ'ವೇ ಮದುವೆಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.