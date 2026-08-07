19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಮಿ ಪರ್ಡಿ, ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದರು.
ಆಮಿ ಪರ್ಡಿಗೆ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಬದುಕು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಆದರೆ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳ (Ventilator) ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದಳು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಆಮಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ 2% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಪರೂಪದ 'ಮೆನಿಂಗೊಕೊಕಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇಹವನ್ನು 'ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್'ಗೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಆಮಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಬದುಕಿದರಾದರೂ, ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ತಮ್ಮೆರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಇಂದು ಆಮಿ ಪರ್ಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಆದರೆ, ಅವರ ಕಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವುದು ಅವರು ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ!
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳು
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು (Prosthetics) ನೋಡಿದಾಗ, "ಅವು ಹೋಮ್ ಡಿಪೋದಿಂದ ತಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೈಪ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು!" ಎಂದು ಆಮಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. "ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುವೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಆ ನಿರಾಶೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಕುಂದಲಿಲ್ಲ "ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ?" ತಮ್ಮ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ "ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಹುಡುಗಿ" ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಕರೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಲೇಬೇಕೆಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅವರ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ
ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಮಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದರು. ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು (Kidneys) ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು! 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲಾರದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಆಮಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಮಾಡಿತು! ಆಮಿಯ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಆ ಉಡುಗೊರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಮಿ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಡಕ್ಟ್ ಟೇಪ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು 'ಸ್ನೋಬೋರ್ಡ್'!
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಇಳಿದರು! ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೃತಕ ಪಾದಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಮಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಡಕ್ಟ್ ಟೇಪ್ (Duct tape) ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತಕ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡ್ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು!
ಅದೇ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ USASA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು! ನಂತರ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹೋರಾಡಿದರು. 2014ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಹಾಗೂ 2018ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಟೀಮ್ USA ಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಥ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ!
ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಮಿ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಪರ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಥ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್'ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಬೇಕಾದ (Point toes) ಕಷ್ಟಕರ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ (ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ) ಪಡೆದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದರು.
ಮತ್ತೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
2019ರಲ್ಲಿ, ಆಮಿಯ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ (Blood clot) ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಗಚ್ಛೇದನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆಮಿ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ! ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ!
ಇಂದು ಆಮಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಿದೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ (Disabled), ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ (Enabled)."
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಮಿಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೆಲಸ. ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ 'ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ' ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ!"
ಆಮಿ ಪರ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುರಂತವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ.ಬದುಕು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಲೇಖಕಿ!